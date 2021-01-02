1 января в 10:30 в Службу спасения «101» от сотрудников Национальной полиции поступило сообщение о несчастном случае на водоеме, который произошел в городе Балаклея.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, на место происшествия прибыла водолазная группа аварийно-спасательного отряда, которая и вытащила тело погибшего на берег реки.«По предварительным данным, в результате следственных действий было установлено, что погибший - мужчина 1954 года рождения, зарегистрированный в Балаклее на улице Пугачева. Согласно визуального осмотра сотрудниками полиции признаков насильственной смерти не обнаружено. Окончательные обстоятельства чрезвычайного происшествия выясняют правоохранители»,- рассказали в пресс-службе ведомства.