Об этом написал бывший заместитель главы Центральной избирательной комиссии Андрей Магера на своей странице в соцсетях.

По мнению специалиста, согласно действующему законодательству выборы на пост мэра Харькова должны состояться раньше 28 марта, поскольку Геннадий Кернес не принял присягу и не вступил в полномочия."Должны быть назначены, во-первых, не внеочередные выборы, а повторные выборы Харьковского городского головы. Во-вторых, не Верховной Радой Украины, а Харьковской городской избирательной комиссией. В-третьих, не в 28 марта 2021, а гораздо раньше. В-четвертых, не за счет Государственного бюджета Украины, а за счет бюджета города Харькова",- подчеркнул юрист.Магера отметил, что это следует из части 1 статьи 42 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», частей 1 и 2 статьи 5, частей 3 и 4 статьи 194, части 2 статьи 195, части 1 статьи 209, части 4 статьи 231, пункта 7 части 1 статьи 280, статей 286 и 287 Избирательного кодекса Украины."Центральная избирательная комиссия как государственный орган, осуществляющий контроль за соблюдением избирательного законодательства на всей территории Украины, в том числе - в городе Харькове, должна обратить внимание на бездействие Харьковской городской избирательной комиссии, которое началось 28 декабря 2020, и принять по собственной инициативы соответствующие меры реагирования",- заявил эксперт.