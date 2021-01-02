1 января в 17:28 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном здании на улице Маршала Бажана.

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, к месту происшествия сразу же были направлены три отделения пожарно-спасательной службы, которые установили, что на втором этаже неэксплуатируемого здания горел мусор, а площадь пожара составлял около 20 кв.м.Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело женщины, 1985 года рождения.Полностью ликвидировать возгорания пожарным удалось спустя два часа. Причина пожара устанавливается.