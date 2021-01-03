Хозяйки заранее запаслись основными продуктами для новогоднего стола. Но некоторые желательно покупать непосредственно в канун праздника – 31 декабря. Например, свежее мясо. Как правильно выбрать качественный продукт?

Если вы хотите купить хорошее мясо, лучше всего отправиться на рынок, где и выбрать легче, и качество зачастую выше. Еще одна причина не покупать мясо в магазинах — различные нечестные приемы, к которым иногда прибегают, чтобы мясо приобрело более аппетитный вид и больше весило. Не то чтобы на рынке этим не занимались, но тут вы хотя бы можете заглянуть продавцу в глаза.Хорошая говядина должна быть уверенно красной, свинина — розоватой, телятина похожа на свинину, но более розовая, баранина похожа на говядину, но более темного и насыщенного оттенка.Тонкая бледно-розовая или бледно-красная корочка от подсыхания мяса – явление вполне нормальное, но никаких посторонних оттенков или пятен быть не должно. Не должно быть и слизи: если вы приложите к свежему мясу ладонь, она останется практически сухой.Как и в случае с рыбой, запах – еще один верный советчик при определении качества продукта. Человек – хищник, поэтому едва уловимый свежий запах хорошего мяса для него приятен. К примеру, говядина должна пахнуть так, чтобы вам хотелось немедленно сделать из нее бифштекс по-татарски или карпаччо. Отчетливый неприятный запах говорит о том, что это мясо уже не первой и даже не второй свежести, покупать его ни в коем случае не стоит. Старый проверенный способ понюхать кусок мяса «изнутри» — проткнуть его нагретым ножом.качестве продукта может рассказать многое, даже если вы намереваетесь его срезать и выбросить. Во-первых, он должен быть белым или кремовым в случае с бараниной). Во-вторых, иметь правильную консистенцию: говяжий должен крошиться, бараний – напротив, быть достаточно плотным. В-третьих, неприятный или прогорклый запах неприемлем. Ну а если вы хотите купить не только свежее, но и качественное мясо – обратите внимание на его «мраморность»: на срезе действительно хорошего мяса видно, что жир рассредоточен по всей его поверхности.То же, что и с рыбой: свежее мясо при нажатии пружинит и ямка, которую вы оставили пальцем, немедленно разглаживается.Отравляясь за мясом, нужно иметь четкое представление, что именно вы собираетесь из него готовить. Часто люди, купив хороший кусок мяса, до неузнаваемости портят его при готовке — и тут уже некого винить, кроме самих себя. Выбирая мясо, имейте четкое представление о том, что вы хотите приготовить, и не стесняйтесь поделиться этим с мясником. Жарка, тушение, запекание, варка с целью получить бульон, студень или разварное мясо — все эти и многие другие виды приготовления предполагают использование различных отрубов. Конечно, никто не запретит вам купить говяжье филе и сварить из него бульон, но тогда вы и переплатите, и мясо загубите, и бульон получится так себе.