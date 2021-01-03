По мнению шведских исследователей, изменение формулировки резолюции с «Я уйду / избегаю» на «Я начну» может повысить шансы на успех.

Они рассмотрели более 1000 человек, которые приняли решения в конце 2017 года, и следили за ними в течение следующего года. Участники были разделены на три группы, которые получали разную поддержку в течение года, чтобы сохранить свое решение: никакой поддержки, некоторая поддержка и расширенная поддержка.- Было обнаружено, что поддержка, оказанная участникам, не имеет большого значения, когда дело доходит до того, насколько хорошо участники соблюдали свои решения в течение года. Нас удивили результаты того, как сформулировать свое решение, - сказал Пер Карлбринг, профессор психологии Стокгольмского университета.Участники с «целью приближения» к своему решению - попытки выработать новую привычку или привнести что-то новое в свою жизнь - имели самый высокий уровень успеха. Решения об избежании чего-либо или отказе от чего-либо были менее успешными.- Например, если ваша цель - отказаться от сладкого, чтобы похудеть, вы, скорее всего, добьетесь большего успеха, если вместо этого скажете: "Я буду есть фрукты несколько раз в день". Затем вы заменяете сладости чем-то более здоровым, что, вероятно, означает, что вы похудеете и сохраните свою решимость, - сказал Карлбринг в выпуске новостей университета.Вы не можете стереть поведение, но можете заменить его чем-то другим. Хотя это может быть труднее применить к резолюции «Я бросаю курить», - добавил Карлбринг.Исследование было опубликовано в журнале PLOS ONE.