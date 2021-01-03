Согласно новому закону свободно менять третью строчку паспорта можно будет с 16 лет. Законом дополняется статья 295 Гражданского кодекса и статья 149 Семейного кодекса соответствующими положениями.

Отчество — по желанию. С 1 января украинцы смогут менять «отчество» в паспорте. Разговоры о необходимости внедрения этой новации ходили уже несколько лет.В списке планов украинки Анны на 2021 год первым пунктом — поход в ЗАГС, говорится в сюжете ТСН.— У меня очень плохие ассоциации, он (отец. — Ред.) был алкоголиком, очень агрессивным алкоголиком, и у меня с моим «отчеством» очень плохие ассоциации, я его нигде не использую и никогда никому не говорила, кто я по отчеству, — рассказывает она.Девушка уже давно сменила отцовскую фамилию на девичью мамину, тогда же хотела и избавиться от «отчества».— Я не понимаю, почему я должна нести дальше имя человека, который мне делал только зло, — говорит она.Согласно новому закону, свободно менять третью строчку паспорта можно с 16 лет. И это — слишком юный возраст, считает Александр Стець, председатель общественной организации родителей. К тому же он уверен, что закон нарушает права отцов.— Давайте поговорим о праве отца, который воспитывал ребенка, который вкладывался в ребенка и в один момент он слышит от ребенка о том, что будет изменено отчество, то есть подрезать его корни, — отмечает он.Ежегодно в Украине тысячи людей меняют имена. Гораздо чаще — фамилии, однако это связано с тем, что обычно девушки берут фамилию мужа после свадьбы. Спрос на смену «отчества» тоже будет, уверены в Минюсте.Первый украинец, который с 1 января изменит отчество, на самом деле станет уже вторым. В 2013 году Наталья Гарнага добилась такого права в Европейском суде. Именно этот прецедент стал одним из двигателей внедрения нового закона. Десять лет через суды женщина добивалась изменения отчества. Когда ей было 12 лет, то папа ушел из семьи. С тех пор каждый раз слышать «Наталья Владимировна», говорит она, было невыносимо.Законом статья 149 Семейного кодекса излагается в следующей редакции:• Ребенок, достигший шестнадцати лет, имеет право на свое усмотрение изменить свою фамилию, собственное имя и отчество.• Ребенок, достигший четырнадцати лет, имеет право изменить свое отчество по согласию родителей.Также этим законом предусмотрено, что:• если над 14-летним ребенком установлена опека, изменение фамилии, собственного имени и отчества возможно с согласия опекуна;• если один из родителей будет против изменения отчество ребенка, вопрос может решать орган опеки и попечительства или суд;• при разрешении спора относительно отчества принимаются во внимание выполнение родителями своих обязанностей по отношению к ребенку и другие обстоятельства, которые удостоверяют соответствие изменения отчества интересам ребенка.Ранее изменить отчество ребенка было разрешено только в том случае, если отец изменил свое имя или если сведения о нем как об отце ребенка исключили из актовой записи о его рождении.