Если вы решили подать на новогодний стол карпа, запеченного в сметане, или фаршированную щуку, или побаловать домашних хе из белого амура, придется купить живую или охлажденную рыбу. И отправляться за ней желательно накануне праздника.

В аквариумах больших магазинов плавают карпы, толстолобики, белый амур, встречаются щуки, форель и стерлядь. Они выращены в рыбоводных хозяйствах. в Ассоциации рыболовов Украины советуют: покупая такую рыбу, необходимо обратить внимание легальность ее происхождения.– Незаконно выловленная рыба не имеет ветеринарного свидетельства качества, – говорит глава ассоциации Александр Чистяков. – У продавца нужно поинтересоваться наличием документов на рыбу – они обязаны быть в супермаркете. Дело в том, что очень много рыбы заражено гельминтами, особенно это касается речной.Кроме того, по словам Александра Чистякова, в водоемы попадают бытовые и коммунальные стоки. А ведь это среда обитания рыбы.– При приготовлении речной рыбы нужно строго соблюдать термообработку. Личинки и паразиты погибают при длительном замораживании при температуре -20 градусов в течение 6–8 суток, а также при жарке или варке. Ни в коем случае нельзя готовить из речных обитателей суши, роллы, тартар и другие блюда, в которых используется сырая рыба. Это смертельно опасно, – предупреждает Александр Чистяков.Считается, что охлажденная рыба – на втором месте после свежей по степени полезности, сохранности питательных веществ, витаминов и минералов. Охлажденной рыба становится после обработки холодным воздухом (от 0 до -2 ºС) либо после вылова ее просто помещают на колотый лед. По словам экспертов Ассоциации рыболовов Украины, после охлаждения при температуре до -2°С рыба может храниться 3–5 суток. После покупки желательно приготовить ее в течение 24 часов.На что обратить внимание при выборе охлажденной рыбы? Нужно надавить на тушку – мясо должно быть упругим, чешуя блестящей и плотно прилегать к рыбе. У рыбы должны быть светло-красные жабры и яркие, блестящие глаза с черными зрачками и прозрачной роговицей. Но если глаза у рыбины потускнели и впали, от тушки исходит даже малейший душок, а жабры стали почти черными, чешуя отстает, такой продукт лучше не покупать. Если вы покупаете рыбные стейки, мясо должно иметь здоровый сочный вид.В охлажденном виде продается и импортная продукция. Для того чтобы не попасть на фальсификат, нужно разбираться в видах рыбы.– На прилавке в охлажденном виде представлена в основном искусственно выращенная рыба: норвежский лосось, форель, дорада (морской карась), сибас (морская рыба семейства окунеобразных) – это нормально, в таком виде ее и привозят. Но если предлагают дальневосточного лосося, горбушу, треску, зубатку, то, вероятнее всего, их разморозили, – предупреждает Александр Чистяков. – Охлажденная продукция дороже, поэтому кое-кто пытается продать замороженную рыбу как охлажденную. При разморозке в рыбном мясе начинаются необратимые процессы, поэтому его нужно сразу готовить. А вот промысловые виды рыбы проще и безопаснее покупать замороженными.