Об отключении сообщили в КП "Харьковводоканал".

Как рассказали в пресс-службе коммунального предприятия, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:ул. Плехановская, 73 (стояк), пер. Пилотов, 7 (спаренный стояк)ул. Дудинской, 10 (п. №1, стояк); ул. Селянская, 20 (п. №2, стояк)ул. Старицкого, 15 (п. №4, стояк)