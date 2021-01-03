Об отключении сообщили в КП "Харьковводоканал".Как рассказали в пресс-службе коммунального предприятия, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:
Слободской район: ул. Плехановская, 73 (стояк), пер. Пилотов, 7 (спаренный стояк) до 20:00 04.01.21 г.
Новобаварский район: ул. Дудинской, 10 (п. №1, стояк) до 17:00 03.01.21 г.; ул. Селянская, 20 (п. №2, стояк) до 20:00 04.01.21 г.
Шевченковский район: ул. Старицкого, 15 (п. №4, стояк) до 20:00 04.01.21 г.