Предварительно, причиной смерти стало отравление продуктами горения.

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, 2 января от полицейских спасателям поступило сообщение о чрезвычайном происшествии в селе Спартасы Харьковской области.«Трагедия произошла примерно в первой половине дня 2 января в частном доме на улице Троицкой. В 15:22 в доме обнаружены тела трех погибших человек: двух мужчин, 1969 и 1985 рождения, и женщины, 1975 года рождения. В одной из комнат были найдены следы горения: прогар в деревянном полу и обугленные остатки телогрейки. Самого горения и даже дыма к тому времени уже не было»,- сообщили в Службе по чрезвычайным ситуациям.Предварительно пожарные выяснили, что к трагическим последствиям привело отравление продуктами горения. Сейчас следственной оперативной группой полиции выясняются все обстоятельства трагедии.