Предлагаем вашему вниманию подборку главных новостей, которыми жили харьковчане 28 декабря - 3 января.В Харькове грузовик переехал человека
Сбитый мужчина получил тяжелые травмы и был госпитализирован.
Под Харьковом 62-летний мужчина провалился под лед и погиб
В Балаклейском районе, на реке Северский Донец нашли тело 62-летнего мужчины.
Чиновник Харьковской облгосадминистрации предстанет перед судом за взятку
Правоохранители закончили досудебное расследование в отношении директора Департамента капитального строительства Андрея Винниченко
Стало известно, где в Харькове установили камеры контроля движения авто
На Велозаводском мосту в Харькове и на пересечении пр. Науки и ул. Культуры установили камеры, которые будут фиксировать превышение скорости машин.
В Харьковской области самый высокий процент смертности медиков, заболевших COVID-19
Согласно данным системы мониторинга сайта youcontrol, Харьковская область находится на третьем месте в стране по количеству летальных случаев среди медицинского персонала, причиной которых стала коронавирусная инфекция.
Новогодний подкаст: чем запомнился харьковчанам 2020 год