Предлагаем вашему вниманию подборку главных новостей, которыми жили харьковчане 28 декабря - 3 января.

В Харькове грузовик переехал человека

Под Харьковом 62-летний мужчина провалился под лед и погиб

Чиновник Харьковской облгосадминистрации предстанет перед судом за взятку

Новогодний подкаст: чем запомнился харьковчанам 2020 год

Сбитый мужчина получил тяжелые травмы и был госпитализирован.В Балаклейском районе, на реке Северский Донец нашли тело 62-летнего мужчины.Правоохранители закончили досудебное расследование в отношении директора Департамента капитального строительства Андрея ВинниченкоНа Велозаводском мосту в Харькове и на пересечении пр. Науки и ул. Культуры установили камеры, которые будут фиксировать превышение скорости машин.Согласно данным системы мониторинга сайта youcontrol, Харьковская область находится на третьем месте в стране по количеству летальных случаев среди медицинского персонала, причиной которых стала коронавирусная инфекция.