В Харькове, 4 января, временно прекращено водоснабжение в нескольких районах, сообщили в «Харьковводоканале»

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ нет воды в части домов Основянского района:



ул. Достоевского, 1-а, 2, 2-а, 10, 10-а, въезд Достоевского, 3, 3-а до 20:00 04.01.21 г.; пер. 1-й Рудничный (ч/с) до 20:00 05.01.21 г.



А также:



Киевский район:

ул. Академика Павлова, 319 (п. №9) до 17:00 04.01.21 г.



Московский район:

ул. Валентиновская (Блюхера), 41 (п. №4, стояк), пр. Тракторостроителей, 107-б (п. №1, стояк), ул. Леонида Быкова (Павла Дыбенко), 37(п. №1), пр. Тракторостроителей, 140-в (п. №1, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 51-б (п. №6), ул. Гвардейцев Широнинцев, 10, 10-а, пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 51-а,г до 17:00 04.01.21 г.; пр. Тракторостроителей, 124 (п. №1, стояк), 130-б (п. №5, стояк) до 20:00 04.01.21 г.



Новобаварский район:

ул. Селянская, 20 (п. №2, стояк) до 20:00 04.01.21 г.



Слободской район:

ул. Плехановская, 73 (стояк), пер. Пилотов, 7 (спаренный стояк) до 20:00 04.01.21 г.



Шевченковский район:

ул. Старицкого, 15 (п. №4, стояк), ул. Клочковская, 195-д (стояк), ул. Ахсарова, 13 (п. №2, стояк) до 20:00 04.01.21 г.