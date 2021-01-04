В Харькове автомобили Opel, Geely и Honda столкнулись в субботу, 2 января, вблизи Киевской

ДТП произошло около 17:10 на перекрестке улиц Челюскинцев и Матюшенко, сообщиди в полиции.



Установлено, что 59-летний водитель Opel не пропустил другие машины и врезался в них.



В результате ДТП пострадали две женщины - 60-летняя пассажирка Opel и 32-летняя пассажирка Geely. Их госпитализировали.



Информация о ДТП зарегистрирована в Едином реестре досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства аварии выясняют следователи.