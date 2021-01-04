Как сообщили в Харьковском гидрометцентре осадков не ожидается
По информации синоптиков, в Харьковской области облачная погода с прояснениями.
Без существенных осадков. Слабый туман. На дорогах гололедица.
Ветер юго-восточный, 7 - 12 м / с.
Температура воздуха ночью 0-5 ° мороза,
днем от 2 ° мороза до 3 ° тепла.
По городу без существенных осадков. Слабый туман.
Температура воздуха ночью 1 - 3 ° мороза, днем 1 - 3 ° тепла.
Без существенных осадков. Слабый туман. На дорогах гололедица.
Ветер юго-восточный, 7 - 12 м / с.
Температура воздуха ночью 0-5 ° мороза,
днем от 2 ° мороза до 3 ° тепла.
По городу без существенных осадков. Слабый туман.
Температура воздуха ночью 1 - 3 ° мороза, днем 1 - 3 ° тепла.