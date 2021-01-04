Как сообщили в Харьковском гидрометцентре осадков не ожидается

По информации синоптиков, в Харьковской области облачная погода с прояснениями.



Без существенных осадков. Слабый туман. На дорогах гололедица.



Ветер юго-восточный, 7 - 12 м / с.



Температура воздуха ночью 0-5 ° мороза,



днем от 2 ° мороза до 3 ° тепла.



По городу без существенных осадков. Слабый туман.



Температура воздуха ночью 1 - 3 ° мороза, днем 1 - 3 ° тепла.