Как сообщили в Харьковском гидрометцентре осадков не ожидается

По информации синоптиков, в Харьковской области облачная погода с прояснениями.

Без существенных осадков. Слабый туман. На дорогах гололедица.

Ветер юго-восточный, 7 - 12 м / с.

Температура воздуха ночью 0-5 ° мороза,

днем от 2 ° мороза до 3 ° тепла.

По городу без существенных осадков. Слабый туман.

Температура воздуха ночью 1 - 3 ° мороза, днем 1 - 3 ° тепла.

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