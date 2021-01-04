На Салтовке пьяный водитель влетел в островок безопасности

Об этом сообщили в полиции. Авария произошла 3 января около 05:30 на ул. Героев Труда, 14.



При составлении материалов ДТП патрульные полицейские заметили у водителя Dacia Logan признаки алкогольного опьянения. Результат осмотра на драгере составил 1.82 промилле алкоголя.



На водителя составлены админпротоколы по ст.124 (нарушение правил дорожного движения) и ч.1 ст.130 (управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП.