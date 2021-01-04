В рамках спецпроекта «Кто будет делать политику будущего» народный депутат Украины Юлия Светличная дала комментарий изданию «Український тиждень» о том, какие политики сегодня необходимы стране для ее развития.

«Украинская политика в данный момент находится в очень неуверенном состоянии. В ней много «случайных» людей, и это, на мой взгляд, отображает суть вещей в обществе. Люди не могут реализоваться профессионально, недовольны положением в стране и, как следствие, берут все в свои руки, имея ложное представление, что политика не нуждается в опыте и тщательной системной подготовки. В будущем это должно отсеяться и на сцену должны выйти те, кто объединит в себе энергию, стремление к изменениям и профессионализм.Убеждена, что важны не столько возрастные, сколько социальные особенности, как умение вести диалог. Профессионализм, понимание актуальных проблем страны - как по мне, базовые принципы политиков будущего. Общество требует взаимопонимания вместо искусственного раскола по надуманным критериям, которые навязываются популистами. И на мой взгляд, политику будущего должны делать те, кто сможет найти золотую середину, тот путь государства, который объединит всех украинцев и сохранит нашу страну. Люди, которые будут делать это системно и выверенно.Я считаю, что не должно быть деления на социальные роли и группы в обществе. Это разъединяет и уж никак не работает на укрепление страны. Каждый, кто является гражданином Украины, должен быть полезным для нее и взамен получать от государства защиту, возможность развития и ощущение стабильности. В обществе должно быть чувство единства, а каким образом каждый делает свой взнос в развитие страны, не является ключевым вопросом. Вместе и только вместе мы можем достичь уверенного и достойного завтрашнего дня для каждого», - рассказала нардеп.