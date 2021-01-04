Киевский районный суд установил, что женщина-водитель нарушила правила движения, в результате чего и произошло ДТП

Об этом сообщается в постановлении суда.



Установлено, что 20 октября 2020 года около 12:45 женщина, управляя автомобилем Kia Sorento, на Харьковской набережной, 9, не учла дорожную обстановку, не соблюдала безопасного бокового интервала.В результате чего врезалась в забор и машина оказалась в реке.



В документе указано, что в результате ДТП автомобиль получил механические повреждения.



На судебное заседание женщина не явилась. Суд признал ее виновной в совершении правонарушения по ст. 124 КУоАП и оштрафовал на 340 грн. Она также должна выплатить 420 грн судебного сбора.