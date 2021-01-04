В Харьковской области на Печенежском водохранилище обнаружили сети с семнадцатью килограммами рыбы

Об этом сообщает Харьковский рыбоохранный патруль. Рейд по водохранилищам проходил 29 декабря. Сотрудники патруля обнаружили пять лесковых сеток.



Общий вес незаконно добытых водных биоресурсов составил 17 кг. Владельца запрещенных орудий лова установить не удалось. Составлен акт об обнаружении имущества



Управление Госрыбагентства в Харьковской области обращается ко всем рыбакам с просьбой быть максимально ответственными и соблюдать правила рыболовства.