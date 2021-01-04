Соответствующее решение было Хозяйственным судом города Киева.

Согласно материалам судебного дела, общество с ограниченной ответственностью "ОЛ ЦЕМ" обратилось в Хозяйственный суд города Киева с иском к Министерству обороны Украины о взыскании материального ущерба, который был нанесен в результате взрывов боеприпасов на территории воинской части А1352 в марте 2017 года.В ходе заседания ответчики пытались донести, что взрывы на территории ВЧ стали следствием диверсии, однако из-за отсутствия приговора суда, в котором установлены обстоятельства относительно возникновения пожара именно вследствие диверсии, суд счел этот факт недоказаннымИзучив обстоятельства, на которые ссылались участники дела, суд принял решение удовлетворить требование компании и взыскании с ответчика, как владельца источника повышенной опасности, 696 568 гривен материального ущерба.Кроме того, военная часть обязана будет выозместить предприятию более 11 тысяч гривен за проведение экспетной оценки.