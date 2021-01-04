Причина пожара выясняется

Как сообщили спасатели в воскресенье, 3 января, в 05:47 на линию "101" поступила информация о пожаре в жилом четырехэтажном доме в Купянске по ул. Мира, 34.



На момент прибытия пожарных в квартире на первом этаже горела комната и коридор на площади около 20 кв. м.



Спасатели провели разведку и на лестничной клетке на уровне четвертого этажа нашли без сознания 81-летнюю хозяйку горящей квартиры. Женщину сразу же вынесли на свежий воздух и передали медикам. Однако спасти ее не удалось.



В 06:25 пожар был локализован, а в 07:55 - полностью ликвидирован.