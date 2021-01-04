40 мальчиков и 47 девочек

87 детей родилось в Харькове за последние четыре дня - 31 декабря, 1, 2 и 3 января, сообщили в городском центре здоровья.



В четверг, 31 декабря, в городе родилось 24 ребенка: 13 мальчиков и 11 девочек.



В пятницу, 1 января, родилось 18 детей: 6 мальчиков и 12 девочек.



В субботу, 2 января, на свет появилось 27 детей: 11 мальчиков и 16 девочек.



В воскресенье, 3 января, родилось 18 детей: 10 мальчиков и 8 девочек.