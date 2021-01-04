В Украине разрешат к использованию те вакцины, которые получили одобрение в странах с жесткой регуляторной политикой.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко отверг возможность регистрации российской COVID-вакцины Спутник V в Украине. Украина будет использовать только те вакцины против коронавируса, которые успешно прошли третью фазу клинических исследований, написал Ляшко на своей странице в Facebook.- Поэтому все слухи и политические заявления о государственной регистрации в Украине российской вакцины-кандидата не соответствуют действительности, - подчеркнул он.Ляшко добавил, что на сегодня в мире уже есть препараты, которые одобрены регуляторами к использованию.- Исходя из этого, Украина приняла решение о возможности регистрации вакцин, зарегистрированных в странах с жесткой регуляторной политикой. Подчеркиваю, только при указанных условиях будем допускать вакцины к использованию, - заявил главный санврач.Ранее сообщалось, что от покупки российского препарата от коронавируса отказалась Венгрия.