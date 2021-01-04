Движение трамваев по пр. Московскому, пл. Конституции, пл. Павловской, на участке от пл. Защитников Украины до ул. Университетской, будет запрещено до 30 мая.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с продолжением реконструкции пр. Московского.На этот период трамваи № 5, 6 ходить не будут.Также до 30 мая запрещено движение троллейбусов по ул. Броненосца «Потемкин», ул. Богдана Хмельницкого, пр. Московскому, ул. Кооперативной, на участке от разворотного круга «ст. м. «Защитников Украины» до пер. Короленко.