Второй месяц подряд сокращается объем частных денежных переводов в Украину, следует из данных Нацбанка, который считал их по методологии платежного баланса.

Если в сентябре 2020-го наши граждане переслали $1,072 млрд (в августе – $1,054 млрд), в октябре – $1,063 млрд, то в ноябре – $1,035 млрд.Иными словами, в ноябре 2020-го за месяц показатель упал на 2,6% ($28 млн). В сравнении же с ноябрем 2019-го ($1,055 млрд) – на 1,9%, или $20 млн.Частные денежные переводы связаны с временной или постоянной миграцией населения.За 11 месяцев 2020 года украинцы перевели на родину суммарно $11,026 млрд. Для сравнения, за тот же период 2019-го – $10,83 млрд. Несмотря на коронакризис, показатель увеличился на $196 млн.При этом в ноябре граждане переводили деньги следующими способами:• через корреспондентские счета банков – $406 млн;• посредством неформальных каналов – $393 млн;• через международные платежные системы – $236 млн.За 11 месяцев таким образом:• через корсчета – $4,208 млрд;• через международные платежные системы – $2,424 млрд;• посредством неформальных каналов – $4,394 млрд.