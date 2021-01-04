Харьковские спасатели ликвидировали последствия ДТП на кольцевой дороге, в результате которого погиб таксист.

Как сообщили в ГСЧС, информация об аварии поступила на номер "101" 3 января в 18:50.На перекрестке кольцевой дороги Харькова и трассы Циркуны-Харьков столкнулись грузовик "DAF" с полуприцепом и легковушка Renault Logan. В результате аварии погиб 23-летний водитель легковушки. Водитель грузовика не пострадал.Прибывшие на место спасатели отключили клеммы аккумулятора, перекрыли вентиль газового баллона и с помощью специального инструмента разрезали кузов изуродованного легковушки, вытащив тело погибшего мужчины.