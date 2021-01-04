По состоянию на 4 января в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 48 092 случая заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 70 343 случая заболевания COVID-19, 11 515 человек находятся под медицинским наблюдением, 57 710 пациентов выздоровели, 1118 - умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 4 января в Украине зафиксировано 4 158 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 1 078 251 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, 18 927 человек умерли, 733 558 - выздоровели.