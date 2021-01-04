К соответствующему выводу пришли в Госаудитслужбе в результате проведения аудита тендера на строительство онкоцентра.

Как сообщают журналисты издания NewsRoom со ссылкой на решение Северно-восточного офиса Госаудитслужбы, аудиторы обнаружили нарушение законодательства во время проведедения тендера на строительство онкологического центра.В частности, тендерная документация была составлена с нарушениями, а Департамент капитального строительства ХОГА не отклонил предложение «Ромб+», хотя должен был сделать это, так как компания не соответствует квалификационным критериям и не имеет соответствующую материально-техническую базу.Напомним, что ранее Департамент капитального строительства Харьковской областной государственной администрации заключил соглашение с ООО «Ромб+» на строительство нового онкоцентра стоимостью 737 миллионов 750 тысяч гривен.Согласно данным из открытых источников, до этого момента компания победила лишь в двух тендерах на общую сумму 323 тысячи гривен. 124 из них - прокат транспортных средств с водителем, а 198 - строительство дороги в селе Малечковичи во Львовской области.