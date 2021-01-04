Состояние транзиторной ишемической атаки (так называемого микроинсульта) указывает на приближение инсульта головного мозга. Как его узнать?

«Мини-инсульт, также известный как преходящая ишемическая атака, может указывать на грядущий смертельный инсульт», - предупреждают неврологи Национальной службы здравоохранения Великобритании.Изданию Express британские медики рассказали о развитии такого состояния, как транзиторная ишемическая атака, во многих случаях оказывающаяся предвестником инсульта. Данное состояние может быть скоротечным, быстро проходить. Но уметь опознавать его очень важно, поскольку возникновение микроинсульта – это очень серьезная причина для обращения к врачам. Оказанная ими в такой ситуации помощь может спасти человеку жизнь.Медики рассказали, какие симптомы указывают на транзиторную ишемическую атаку.«Один из характерных признаков – это внезапное сильное головокружение, из-за которого можно легко потерять равновесие. Оно может появляться всего на несколько секунд, после чего так же внезапно прекращается», - рассказали неврологи.Также они советуют обращать внимание на следующие изменения в самочувствии человека:• дезориентация, состояние прострации,• внезапная потеря зрения,• нечеткость видимой картинки, двоение в глазах,• трудности с глотанием.Особенно следует насторожиться, если подобные симптомы возникают у людей с высоким кровяным давлением, болезнями сердца, диабетом, повышенным холестерином, ожирением, а также курильщиков, поскольку они составляют группу повышенного риска инсульта.