На улицы Киева выедут первые "фантомные патрули", которые будут контролировать соблюдение ПДД. Новые патрульные машины, о которых ранее сообщил глава "Укринфрапроекту" Кирилл Хомяков, смогут фиксировать скорость машины во время движения и останавливать нарушителей.

Об этом сообщает издание Auto consalting Как известно, первые четыре «фантомные» машины уже передали Нацполиции. Они оборудованы проблесковыми маячками спереди и сзади машины, громкоговорителем и устройством для измерения скорости в движении, а также мобильными системами видеофиксации.— Фиксируется скорость автомобиля, который едет по направлению движения полицейского автомобиля, навстречу и даже позади движения полицейского автомобиля. Как только фиксируется нарушение скорости, соответствующий автомобиль превращается из обычного автомобиля в полицейский автомобиль, — пояснил Хомяков.Так называемые «фантомные» авто могут быть с 3D-наклейкой «полиция», которая видна только вблизи или вообще ничем не выделяться из общего потока машин.Юристы уверяют, что такие действия полицейских вполне законны.— Ты увидел этот маячок — ты должен остановиться. Все равно ведь сегодня ты из автомобиля сам не выходишь, к тебе подходят, и ты уже видишь, кто к тебе подходит. Подходит к тебе полицейский в форме или человек в штатском. Если человек в штатском не предоставляет там удостоверение, не говорит, кто, что, ты, соответственно, не выполняешь его требования, — рассказал юрист Михаил Ильяшев.Первые четыре «фантома» уже выехали на улицы столицы. Пока полицейские работают только в тестовом режиме.