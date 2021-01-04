В посевах озимой пшеницы конце декабря 2020 года обнаружены мыши. Как сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы Харьковской области, количество грызунов на гектар составило 1,2-2 колонии.

Выявили мышей также в многолетних травах: их численность составляла 2,9-5 колоний на гектар. А на непаханых землях - 2,2-4 колонии на гектар.В ГУ Госпродпотребслужбы отметили, что пока сдерживающими факторами развития грызунов являются периодические оттепели, гололед и замерзание талой воды на полях и в мышиных норах."Их дальнейшее развитие в значительной мере будут определять погодные условия, в частности, стабильная температура воздуха, длительный период без снежного покрова, или же наличие стабильного снежного покрова", - отметили в учреждении.