После вакцинации от коронавируса (COVID-19) пациент должен избегать употребления алкоголя, поскольку он может снизить иммунный ответ организма на прививку.

Как пояснили врачи, спиртное изменяет состав триллионов микроорганизмов, живущих в кишечнике, которые играют важную роль в предотвращении вторжения бактерий и вирусов, передает Daily Mail.Также алкоголь приводит к повреждению иммунных клеток в крови, известных как белые кровяные тельца, включая лимфоциты, которые посылают антитела для атаки вирусов.В Британии врач скорой помощи доктор Ронкс Ихария провел эксперимент, в ходе которого он взял образцы крови до и после употребления трех стаканов вина. Он доказал, что такого количеств алкоголя достаточно, чтобы снизить уровень лимфоцитов в крови аж на 50%.Иммунолог, профессор Шина Круикшенк из Манчестерского университета (США), также сказала, что уменьшение количества лимфоцитов может снизить эффективность иммунного ответа организма.- Если пили накануне или после вакцинации, это вам не поможет. Ваша иммунная система должна работать безупречно, чтобы иметь хороший ответ на вакцину, – пояснила медик.Отмечается, что у взрослых людей лимфоциты составляют примерно от 20 до 40% от общего количества белых кровяных телец и сосредоточены в центральных лимфоидных органах и тканях, таких как селезенка, миндалины и лимфатические узлы, где может возникнуть первоначальный иммунный ответ.Лимфоциты имеют «фундаментальное значение» для иммунной системы, поскольку они определяют иммунный ответ на инфекционные микроорганизмы и другие чужеродные вещества, такие как вирус SARS-CoV-2.