Желающие могут сфотографироваться с памятником студенту и побороться за призы.

В Харьковском национальном университете радиоэлектроники запустили Happy New Year 2021 NURE Challenge , цель которого, по словам организаторов, поднять новогоднее настроение и разнообразить будни школьников и студентов.Для участия необходимо сделать креативное фото с памятником студенту ХНУРЭ в период до 31 января, желательно в креативной идеи и отправить фото на кафедральную электронную почту до 1 февраля. Девятерых победителей в трех номинациях будут определять путем голосования на сайте Кафедры проектирования и эксплуатации электронных аппаратов.