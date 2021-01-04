Во время локдауна 8-24 января в украинских супермаркетах будет запрещена продажа ряда товаров повседневного спроса.

Об этом сообщает Американская торговая палата в Украине со ссылкой на постановление Кабинета министров №1236 от 9 декабря."Речь идет не только о полном закрытии специализированных магазинов. С 8 января даже в супермаркетах будет запрещено продавать бытовую химию, инструменты, одежду, прессу, лампочки, батарейки, детские товары для учебы", – заявили в Палате.Из-за запрета супермаркеты будут вынуждены закрывать специальные отделы или запрещать продажу таких товаров при расчете на кассе, отметили в Палате.По мнению компаний-членов ассоциации, такое решение Кабмина ограничивает права потребителей и может привести к возникновению конфликтных ситуаций в магазинах.Согласно постановлению Кабмина №1236 от 9 декабря, на время локдауна субъектам хозяйствования запрещается принимать посетителей, если они не торгуют исключительно: товарами питания на торговых площадях, не менее 60% которых предназначены для торговли продуктами, лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, средствами гигиены, средствами связи, ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений. Продажа товаров других групп будет возможна только по адресной доставке.