Во время локдауна 8-24 января в украинских супермаркетах будет запрещена продажа ряда товаров повседневного спроса.

Об этом сообщает Американская торговая палата в Украине со ссылкой на постановление Кабинета министров №1236 от 9 декабря.

"Речь идет не только о полном закрытии специализированных магазинов. С 8 января даже в супермаркетах будет запрещено продавать бытовую химию, инструменты, одежду, прессу, лампочки, батарейки, детские товары для учебы", – заявили в Палате.

Из-за запрета супермаркеты будут вынуждены закрывать специальные отделы или запрещать продажу таких товаров при расчете на кассе, отметили в Палате.

По мнению компаний-членов ассоциации, такое решение Кабмина ограничивает права потребителей и может привести к возникновению конфликтных ситуаций в магазинах.

Согласно постановлению Кабмина №1236 от 9 декабря, на время локдауна субъектам хозяйствования запрещается принимать посетителей, если они не торгуют исключительно: товарами питания на торговых площадях, не менее 60% которых предназначены для торговли продуктами, лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, средствами гигиены, средствами связи, ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений. Продажа товаров других групп будет возможна только по адресной доставке.

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