Правоохранители завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту растраты бюджетных средств объединенной территориальной громады на Харьковщине и служебного подлога.

Как сообщили в Офисе Генерального прокурора, председатель территориальной громады и директор коммунального предприятия заключили договоры о ремонте памятников. По данным следствия, чиновник подписал акты выполненных строительно-ремонтных работ и перечислил предприятию бюджетные средства, хотя работы фактически не были проведены.Как сообщил источник Вечернего Харькова в руководстве территориальной громады, речь идет о Николае Сикаленко, занимающего пост главы Циркуновской ОТГ, и сумме в размере 162 тысяч гривен, которые были потрачены якобы на строительство уже построенных памятников.По информации нашего собеседника, документы на выполнение работ были подписаны в июле 2019 года, хотя памятник был фактически готов за несколько месяцев до этого.На данный момент подозреваемым сообщено о завершении досудебного расследования и предоставлен доступ для ознакомления с материалами, после чего обвинительный акт будет направлен в суд для рассмотрения по существуВ случае доказательства вины, им грозит лишение свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.