Такую информацию сообщили в Харьковском областном центре экстренной медицинской помощи

Как рассказал директор Харьковского областного центра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта, в праздничные выходные медики получали почти по 200 обращений от харьковчан, тогда как в обычные дни поступает около 80, пишет Kharkiv Today.



"В выходные был прирост обращений. В первую очередь, за счет травм. Взрывались петарды, дважды обращались граждане по этом поводу. Обошлось рваными ранами пальцев в обоих случаях. Были ножевые, огнестрельные ранения, использование пневматического, травматического оружия. Все это были единичные случаи", - сказал Забашта.