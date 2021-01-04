В праздничные дни спасатели 100 раз выезжали на ликвидацию пожаров и чрезвычайных происшествий

Как сообщают спасатели, за выходные дни и новогодние праздники с 31 декабря 2020 по 4 января 2021 года подразделения Харьковского гарнизона ГСЧС 100 раз выезжали по сигналу тревоги на ликвидацию пожаров и чрезвычайных происшествий.



Из них 43 выезда на ликвидацию пожаров и возгораний, 21 выезд для помощи населению и водителям транспортных средств, 36 - другие выезды.



Во время ликвидации пожаров были обнаружены тела 2 погибших человек, еще 3 человека погибли при чрезвычайных ситуациях, а также 1 человек на водных объектах. Спасены нво время пожаров - два человека.