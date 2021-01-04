Лидер одного из харьковских футбольных клубов Дарья Апанащенко признана лучшей футболисткой Украины в 2020 году

Как сообщили областные власти, капитан национальной женской сборной Украины и лидер футбольного клуба "Жилстрой-1" набрала наибольшее количество баллов во время голосования среди тренеров и капитанов женских клубов Высшей лиги.



Дарья Апанащенко опередила по количеству баллов свою напарницу по клубу и сборной Надежду Кунин.