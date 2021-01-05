На Павловом поле и Алексеевке сегодня, 5 января, не будет отопления и горячей воды.

Как сообщили в ХТС, без тепла останется участок, ограниченный ул. 23 Августа, пер. 23 Августа, ул. Деревянко, ул. Космонавтов, ул. Старицкого, ул. Сумгаитская, пр. Науки, пер. Орский, пер. Шекспира, ул. Победоносной, ул. Целиноградская, ул. Балакирева, пер. Балакирева, ул. О. Яроша, ул. Тобольская, ул. С. Есенина, ул. Новопрудная, ул. Очаковская, ул. Солдатская, ул. Клочковская, ул. М. Джанкойская, ул. Академика Вавилова, ул. Алексеевская, пр-д Армейский, ул. Музыкальная, ул. Боевая, ул. П. Широнина.



Причина отключения - ремонт в котельной.



Отопление обещают включить в 20:00.