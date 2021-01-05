Служба автомобильных дорог в Харьковской области по результатам тендера заказала предприятию «Автотрейдинг-Харьков» Skoda Kodiaq Ambition 2.0 TSI / 132 KW 7DSG 4х4 за 998 тысяч гривен.

Согласно тендеру , автомобиль будет иметь подушки безопасности, пакет «плохие дороги», 8 динамиков, двухзонную систему кондиционирования с электрорегулировкой и комбифильтром, задним парктроником и подогревом передних сидений с независимой регулировкой..В автосалонах автомобиль в подобной комплектации можно приобрести на 70 тысяч дешевле.