О смерти Евгения Бороховского сообщили в пресс-службе вуза.Как рассказали в Харьковском национальном университете радиоэлектроники, 2 января на 88 году жизни скончался Евгений Михайлович Бороховский, кандидат технических наук, профессор кафедры физического воспитания ХНУРЭ, мастер спорта СССР по баскетболу.
«Его вклад в историю спорта - неоценим. В течение многих лет работал тренером команды «Строитель» (Харьков), а также выступал за команды СКА (Киев) в чемпионате СССР, а в составе сборной Харькова был призером Спартакиады УССР (1959 год). Возглавляемые им студенческие команды Харькова становились чемпионами и призерами студенческих чемпионатов УССР. В составе команды ветеранов города Харькова Евгений Бороховский был победителем и призером международных турниров. Он всегда был примером силы, стойкости и преданности спорту. Выражаем соболезнования родным и близким»,- сообщили в университете.