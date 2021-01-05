Пожарные подозревают, что причиной трагедии могло стать неосторожность при курении.

Как рассказали в Службе по чрезвычайным ситуациям, 5 января в 5:01 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в одном из частных домов в селе Протопоповка.На момент прибытия спасателей огонь успел перекинуться на домашние вещи в одной из комнат, а площадь пожара составляла 16 кв.м.При обследовании дома в одной из комнат спасатели обнаружили тело 48-летней хозяйки дома, которая вероятно получила смертельное отравление угарным газом. Ее муж смог самостоятельно вовремя покинуть задымленное помещения.Полностью потушить пожар удалось лишь в 6:20. По предварительным данным его причиной неосторожность погибшей при курении.