Учитывая эпидемиологическую ситуацию в стране, участники могут выбрать только один предмет для прохождения тестирования.

Как сообщают в пресс-службе ХОГА, для участия в пробном тестировании необходимо до 19 января зарегистрироваться на сайте Харьковского регионального центра оценивания качества образования.

«Для этого нужно заполнить регистрационную форму, зайти в личный кабинет участника пробного ВНО по логину и паролю, полученными при регистрации, распечатать квитанцию, оплатить услугу проведения пробного ВНО, через 5-7 дней в личном кабинете участника пробного ВНО проверить факт зачисления средств»,- рассказали в руководстве области.

Пробное внешнее независимое оценивание можно сдать по одному из таких предметов:
  • украинский язык;
  • украинский язык и литература;
  • история Украины;
  • математика;
  • биология;
  • география;
  • физика;
  • химия;
  • иностранные языки: английский, испанский, немецкий и французский.
Тестирование состоятся 10 апреля 2021 года.

Стоимость пробного ВНО в Харьковской области составляет 195 грн.

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