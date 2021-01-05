Учитывая эпидемиологическую ситуацию в стране, участники могут выбрать только один предмет для прохождения тестирования.

украинский язык;

украинский язык и литература;

история Украины;

математика;

биология;

география;

физика;

химия;

иностранные языки: английский, испанский, немецкий и французский.