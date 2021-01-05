Учитывая эпидемиологическую ситуацию в стране, участники могут выбрать только один предмет для прохождения тестирования.Как сообщают в пресс-службе ХОГА, для участия в пробном тестировании необходимо до 19 января зарегистрироваться на сайте Харьковского регионального центра оценивания качества образования.
«Для этого нужно заполнить регистрационную форму, зайти в личный кабинет участника пробного ВНО по логину и паролю, полученными при регистрации, распечатать квитанцию, оплатить услугу проведения пробного ВНО, через 5-7 дней в личном кабинете участника пробного ВНО проверить факт зачисления средств»,- рассказали в руководстве области.
Пробное внешнее независимое оценивание можно сдать по одному из таких предметов:
- украинский язык;
- украинский язык и литература;
- история Украины;
- математика;
- биология;
- география;
- физика;
- химия;
- иностранные языки: английский, испанский, немецкий и французский.
Стоимость пробного ВНО в Харьковской области составляет 195 грн.