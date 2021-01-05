Жительница Ужгорода родила сразу четырех детей – троих мальчиков и девочку.

Об этом во вторник, 5 января, сообщил мэр города Богдан Андриив в Facebook.По его словам, роды были преждевременными, на 30 неделе беременности."Детки родились весом 1260 граммов, 1300 граммов, 1300 граммов и 1460 граммов, с помощью кесарева сечения, малыши в палате интенсивной терапии под наблюдением врачей", – написал он.Также Андриив со ссылкой на слова главврача отметил, что жизни мамы и детей ничего не угрожает."Мама - из села Калины Тячевского района, это ее первые роды", - написал Андриив.По его словам, медики роддома не помнят, чтобы там за раз рождались четверо живых детей.