За минувшую неделю Госпродпотребслужба провела 523 проверки соблюдения карантинных ограничений в Харьковской области.

Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе.

Было проверено:

•    26 заведений общественного питания, нарушения выявлены на 7 объектах;
•    282 объекта продовольственной торговли, нарушения выявлены на 85 объектах;
•    127 объектов непродовольственной торговли, нарушения выявлены на 40 объектах;
•    28 агропродовольственных рынков, нарушения выявлены на 6;
•    15 общеобразовательных учреждений, нарушения не выявлены;
•    22 парикмахерских, салонов красоты, нарушения выявлены на 9 объектах.

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