За минувшую неделю Госпродпотребслужба провела 523 проверки соблюдения карантинных ограничений в Харьковской области.

Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе.Было проверено:• 26 заведений общественного питания, нарушения выявлены на 7 объектах;• 282 объекта продовольственной торговли, нарушения выявлены на 85 объектах;• 127 объектов непродовольственной торговли, нарушения выявлены на 40 объектах;• 28 агропродовольственных рынков, нарушения выявлены на 6;• 15 общеобразовательных учреждений, нарушения не выявлены;• 22 парикмахерских, салонов красоты, нарушения выявлены на 9 объектах.