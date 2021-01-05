За минувшую неделю Госпродпотребслужба провела 523 проверки соблюдения карантинных ограничений в Харьковской области.Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе.
Было проверено:
• 26 заведений общественного питания, нарушения выявлены на 7 объектах;
• 282 объекта продовольственной торговли, нарушения выявлены на 85 объектах;
• 127 объектов непродовольственной торговли, нарушения выявлены на 40 объектах;
• 28 агропродовольственных рынков, нарушения выявлены на 6;
• 15 общеобразовательных учреждений, нарушения не выявлены;
• 22 парикмахерских, салонов красоты, нарушения выявлены на 9 объектах.