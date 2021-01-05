Новые зимние куртки для бригад медиков скорой помощи передал благотворительный фонд Владимира Скоробагача.

Куртки были отшиты в рамках социального проекта «Помощь». В этот раз передали 200 теплых курток.«В рамках социального проекта «Помощь», который помогает больным с коронавирусом лечиться амбулаторно, мой благотворительный фонд не прекращает поддержку тех, кто сейчас на передовой борьбы с ковидом. Медики бригад скорой помощи – в группе риска, и поэтому мы стараемся их поддержать», - написал на своей странице в социальной сети Владимир Скоробагач.Это уже третья партия курток, которую передали бригадам скорой помощи. Всего планируют передать около тысячи штук.