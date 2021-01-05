Через три дня в Украине вступят в силу усиленные карантинные ограничения, которые продлятся 16 дней.

Во время жесткого карантина с 8 по 24 января разрешена торговля продуктами, ветеринарными препаратами и лекарствами, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во вторник, 5 января. Так он прокомментировал информацию о запрете торговли рядом товаров.- Я видел эту информацию, которая появилась в сети, она не является достоверной. Чем разрешено будет торговать в период с 8 по 25 января - это торговля продуктами питания, на торговых площадях, где не менее 60% площади предназначена для торговли продуктами питания, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, средствами гигиены, средствами связи, ветеринарными препаратами, кормами, семенами и средствами защиты растений. Торговля другими группами товаров может осуществляться исключительно при адресной доставке заказов, - сказал он.- Был еще вопрос по бытовой химии. Полагаю, сегодня мы сделаем уточнение на заседании Кабмина.По словам министра, когда правительство составляло перечень товаров, которые нельзя будет приобрести, то исходил из того, что карантин будет в Украине только 16 дней.- 16 дней это тот срок, который нужен нам, чтобы полностью сбить волну распространения COVID-19. Нам это нужно, чтобы мы потом уже не вводили никаких локдаунив, чтобы мы спокойно прошли пиковый рост заболеваемости гриппом, чтобы мы уже с весны не вводили локдаун, чтобы мы спокойно прошли эту волну заболеваемости и выдержала наша медицинская система, - сказал министр.