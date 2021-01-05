В Инкермане под Севастополем российские оккупанты были вынуждены прекратить водозабор из озера в бывшем известняковом карьере, поскольку там закончилась вода.

Водозаборные сооружения на берегу озера демонтировали. Часть труб на спуске уже вывезли, передает Крым.Реалии."Кусок смонтированных водоводных сооружений на врезке в основной водовод оставили нетронутым. Местные жители в праздники приходили осматривать то, что стало с Инкерманским озером после отбора воды", – говорится в сообщении.Воду из озера, образовавшегося в бывшем известняковом карьере, начали забирать в конце ноября 2020. Оккупанты планировали выкачать из него миллион кубов воды, однако вопреки их ожиданиям, водозабор проработал всего около месяца.Отмечается, что жители Инкермана выступали против решения оккупационных властей Севастополя забрать воду из озера в бывшем карьере.Напомним, более 80% потребностей Крыма в водоснабжении до российской оккупации полуострова в 2014 году обеспечивал Северо-Крымский канал, вода по которому шла с материковой части Украины. После оккупации Крыма Россией его перекрыли.РФ ратует за возобновление подачи воды. Оккупанты используют разные манипуляции и пропаганду: от обвинения Украины в «перекрытии Днепра» до заявлений о «гуманитарной катастрофе в Крыму».В свою очередь Украина настаивает на том, что пока полуостров находится под российской оккупацией, поставки воды туда невозможны. Населению природных запасов на полуострове хватает, а «спонсировать» милитаризацию Крыма Россией Украина не будет.Украина не перекрывала никаких природных водотоков или рек, а лишь приостановила поставки воды по каналу, построенному для ускоренного развития экономики и сельского хозяйства полуострова. Кроме того, Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны обязывает именно оккупанта обеспечивать жителей оккупированных территорий водой и всем необходимым.