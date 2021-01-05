Легализация медицинского каннабиса в Украине может состояться уже в 2021 году.

Для того, чтобы выращивать растения легально, необходимы изменения в закон, сообщил депутат от "Слуги народа" Марьян Заблоцкий, передает "РБК-Украина"- Я думаю, что наиболее вероятно, что в этом году, пока трудно сказать в каком конкретно месяце, будет легализовано употребление лекарств с каннабисом. Но исключительно по рецепту и под строгим контролем, - заявил Заблоцкий.По сообщению источника издания в Министерстве внутренних дел Украины, МВД не будет намерено препятствовать легализации медканнабиса. В ведомстве считают, что не вправе решать этот вопрос, поскольку ответственные за легализацию – Минздрав и Национальная академия медицинских наук, а МВД и полиция будут работать с решениями, которые они примут.Отмечается, что министр здравоохранения Максим Степанов положительно относится к легализации марихуаны для целей медицины, но при условии что он контролируется именно по медицинским показаниям и в стране появится действенный механизм контроля за его продажей.Как сообщалось ранее в Кабинете министров решили включить препараты из медицинского каннабиса иностранного производства в список лекарств, отпускаемых по рецепту ф-1 ("красный рецепт"). Это планируют сделать в середине января.По словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, вопрос легализации будет решен актами Кабмина, а не законопроектом, как предполагалось ранее.Отметим, что месяц назад Арахамия заявлял, что в Верховной Раде уже создали рабочую группу, которая начала работу над созданием закона о медицинском каннабисе в Украине.20 мая 2019 года в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект о легализации медицинского каннабиса. Соответствующий документ разработали для выполнения петиции, которую зарегистрировали 30 января 2019 года. При этом по состоянию на 12 марта она собрала 25 тысяч подписей, необходимых для рассмотрения в Верховной Раде.