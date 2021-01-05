Генеральный директор КП «Харьковские тепловые сети» Сергей Андреев уволен с занимаемой должности.

Об этом сообщили сегодня, 5 января, на рабочем совещании по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, в котором приняли участие руководители коммунальных предприятий, представители профильных департаментов, председатели районных администраций.Как было отмечено, предприятие под руководством Сергея Андреева не показало положительных результатов, начало отопительного сезона всегда проходило с проблемами.