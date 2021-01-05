Созданная на основе мРНК вакцина против коронавируса начинает защищать от коронавируса спустя 14 дней после получения первой дозы.

Об этом говорится в статье по результатам масштабного исследования, которая опубликована в журнале Nature.Отмечается, что речь идет об исследовании вакцины, созданной компанией Moderna, которую 18 декабря одобрило Управление по продовольствию и медикаментам США.Как сообщается, в масштабных клинических исследованиях приняли участие 30 тысяч добровольцев. Половина из них получила две дозы плацебо, а половина - две дозы вакцины. Перерыв между уколами длился 28 дней.В результате ученые установили, что вакцина на 94% эффективно предотвращает появление симптомов COVID-19. А предыдущие анализы указали на то, что одна доза вакцины может дать некоторую защиту от начала бессимптомного течения болезни. За время испытаний у 30 пациентов появились тяжелые симптомы COVID-19. Но все они получили плацебо.Примерно у половины добровольцев, которым сделали прививку, жаловались на побочные действия, такие как головная боль. Такие эффекты появлялись после второго укола. Но серьезных побочных действий почти не было выявлено.