Сотрудники Новобаварского отдела полиции устанавливают местонахождение гражданина Турции - Ахмеда Батмаза 1982 года рождения.

Как сообщили в полиции, мужчина проживал на территории Харькова.Вчера, 4 января, около 9:00 он ушел из дома и не вернулся. Приметы: рост 175, спортивного телосложения, волосы темные вьющиеся, глаза карие. На левом плече - татуировка в виде волка. Хромает на левую ногу. Был одет в зеленую куртку и зеленые штаны, шапку серого цвета.Если вам известна какая-либо информация о местонахождении Ахмеда Батмаза, пожалуйста, сообщите по телефонам:или другим удобным способом.