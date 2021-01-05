Сотрудники Новобаварского отдела полиции устанавливают местонахождение гражданина Турции - Ахмеда Батмаза 1982 года рождения.Как сообщили в полиции, мужчина проживал на территории Харькова.
Вчера, 4 января, около 9:00 он ушел из дома и не вернулся. Приметы: рост 175, спортивного телосложения, волосы темные вьющиеся, глаза карие. На левом плече - татуировка в виде волка. Хромает на левую ногу. Был одет в зеленую куртку и зеленые штаны, шапку серого цвета.
Если вам известна какая-либо информация о местонахождении Ахмеда Батмаза, пожалуйста, сообщите по телефонам: (057) 370-21-25, 370-41-30, 102 или другим удобным способом.